В Китае очевидцы сняли на видео смертельное крушение вертолета

На юге Китая пожарный вертолет потерпел крушение, когда набирал воду в озере для орошения леса после ликвидации возгорания. В результате трагедии два человека погибли, еще два пропали.

Инцидент произошел городе Дали провинции Юньнань 10 мая. Об этом сообщает агентство Xinhua (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах ЧП, которые сняли очевидцы, видно, что вертолет сперва стал неуправляемым и начал крутиться в воздухе над озером Эрхай, а затем загорелся и упал в воду.

На борту находились четыре члена экипажа. Спасатели смогли найти двоих, но те умерли, несмотря на оказание неотложной медицинской помощи.

Отмечается, что более 490 профессиональных спасателей с 16 спасательными шлюпками присоединились к поиску пропавших без вести двоих членов экипажа.

Издание со ссылкой на информационное бюро муниципального правительства Дали добавило, что пожар возник в лесу еще 9 мая, его потушили к 06:40 утра понедельника. В результате было выжжено около 48 гектаров земли. Для ликвидации ЧП в общей сложности были мобилизованы 2532 человека, но разбившийся вертолет и члены его экипажа не участвовали в самом тушении пожара.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 апреля сильнейший ураган, который обрушился на китайский город Наньтун, унес жизни 11 человек, еще более ста пострадали. Стихия привела к большим разрушениям.