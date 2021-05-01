На восток Китая обрушился ураган, убивший 11 человек. Видео

Сильнейший ураган обрушился на китайский город Наньтун 30 апреля. Стихия привела к разрушениям и унесла жизни 11 человек, еще боле ста пострадали.

Стремительно разогнавшийся ветер подымал в воздух конструкции, валил деревья и развернул самолет. Много таких моментов зафиксировали камеры наблюдения, сообщает Global Times (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Необычная экстремальная погода накрыла провинцию Цзянсу на востоке страны поздно вечером в пятницу. К утру 1 мая она затронула несколько городов и Наньтун стал одним из наиболее пострадавших.

Там скорость ветра достигала 45,4 метра в секунду, а в некоторых регионах наблюдались грозы с градом диаметром до 3 сантиметров.

По улицам летали торговые павильоны, падали деревья и столбы, прохожих сносило порывами ветра в реку, а в аэропорту развернуло даже пассажирский Boeing-737. Стихия нарушила работу местных линий электропередачи и разрушила ряд строений, повредив несколько автомобилей.

Более 3000 человек эвакуировали из города, поскольку их дома обрушились или серьезно пострадали, всем была оказана медицинская помощь.

По некоторым данным, с разрушениями столкнулись около 13 тыс. граждан провинции, что привело к приблизительным экономическим потерям в размере более 16,4 миллиона юаней (свыше $253 тыс.).

Губернатор провинции Цзянсу Ву Чжэнлун утром проинспектировал провинциальный центр реагирования на чрезвычайные ситуации и проверил работу по оказанию помощи при стихийных бедствиях. Он отметил, что разрушения, к которым привела стихия, еще предстоит оценить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском штате Алабама 25 марта зафиксировали сразу 14 торнадо. Мощная стихия разрушила дома, обрушил деревья и привела к смерти по меньшей мере пяти человек.