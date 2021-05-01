На восток Китая обрушился ураган, убивший 11 человек. Видео

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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На восток Китая обрушился ураган, убивший 11 человек. Видео

Сильнейший ураган обрушился на китайский город Наньтун 30 апреля. Стихия привела к разрушениям и унесла жизни 11 человек, еще боле ста пострадали.

Стремительно разогнавшийся ветер подымал в воздух конструкции, валил деревья и развернул самолет. Много таких моментов зафиксировали камеры наблюдения, сообщает Global Times (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Необычная экстремальная погода накрыла провинцию Цзянсу на востоке страны поздно вечером в пятницу. К утру 1 мая она затронула несколько городов и Наньтун стал одним из наиболее пострадавших.

Там скорость ветра достигала 45,4 метра в секунду, а в некоторых регионах наблюдались грозы с градом диаметром до 3 сантиметров.

Стихия привела к разрушениям и унесла жизни 11 человек

По улицам летали торговые павильоны, падали деревья и столбы, прохожих сносило порывами ветра в реку, а в аэропорту развернуло даже пассажирский Boeing-737. Стихия нарушила работу местных линий электропередачи и разрушила ряд строений, повредив несколько автомобилей.

Ветер разрушил торговые павильоны

Более 3000 человек эвакуировали из города, поскольку их дома обрушились или серьезно пострадали, всем была оказана медицинская помощь.

По некоторым данным, с разрушениями столкнулись около 13 тыс. граждан провинции, что привело к приблизительным экономическим потерям в размере более 16,4 миллиона юаней (свыше $253 тыс.).

Наньтун стал одним из наиболее пострадавших от урагана городов

Губернатор провинции Цзянсу Ву Чжэнлун утром проинспектировал провинциальный центр реагирования на чрезвычайные ситуации и проверил работу по оказанию помощи при стихийных бедствиях. Он отметил, что разрушения, к которым привела стихия, еще предстоит оценить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском штате Алабама 25 марта зафиксировали сразу 14 торнадо. Мощная стихия разрушила дома, обрушил деревья и привела к смерти по меньшей мере пяти человек.

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