В Китае обрушилось здание отеля, под завалами люди. Видео

В понедельник, 12 июля, в городе Сунчжоу, Китай, обвалилось здание отельного комплекса "Сыцзи Кайюань". В результате пострадали восемь человек, еще один мужчина погиб от полученных травм.

Об этом с места события оповестило издание Sina. Сейчас службы спасения разгребают обломки, чтобы освободить людей, оказавшихся в ловушке (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Трем спасенным людям медики оказали срочную помощь, госпитализировав в больницу, еще четверо находятся в стабильном состоянии.

По информации от полиции города, пропавшими считаются не меньше десяти человек. Причины обрушения здания пока неизвестны, рассматриваются версии подрыва. Также администрация отеля пока не предоставляет информации о том, какое количество постояльцев находилось в гостинице на момент ЧП.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июля среди бела дня в одесской Аркадии загорелась элитная гостиница. По информации от спасателей, в результате пожара никто не пострадал.