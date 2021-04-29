В Китае мужчина порезал ножом 16 детей и 2 взрослых. Фото
Мужчина с ножом совершил нападение в детском саду на юге Китая, в результате чего ранения получили 18 человек.
Как сообщает Xinhua, среди пострадавших 16 детей и двое воспитателей. Всех их госпитализировали (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
Инцидент произошел в городе Синьфэн, что недалеко от Гуанчжоу, около 14:00 по местному времени.
Правоохранители уже задержали нападавшего. Его мотивы пока неизвестны, изучаются все обстоятельства преступления.
Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Белая Криница Ривненской области мать ударила своего 15-летнего сына ножом. Это произошло в комнате подростка, когда тот спал.
Парень смог самостоятельно вызвать скорую. Его госпитализировали и после предоставления медицинской помощи отпустили домой.
Правоохранители отметили, что женщина действовала намеренно.