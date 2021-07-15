В Китае мужчина через 24 года нашел своего сына, которого выкрали торговцы людьми

Мужчина из Китая нашел своего сына после 24-лет поиска. Сына Го Гантана в возрасте двух лет похитили торговцы людьми перед его домом в провинции Шаньдун.

Исчезновение мальчика стало вдохновением для фильма в 2015 году, в котором снялась суперзвезда Гонконга Энди Лау, пишет ВВС. Похищение детей является большой проблемой в Китае, тысячи людей похищаются ежегодно.

По данным Министерства общественной безопасности Китая, полиции удалось установить личность сына с помощью анализа ДНК. Позднее двое подозреваемых были обнаружены и арестованы.

Подозреваемые в то время планировали похитить ребенка с намерением продать его за деньги. Заметив мальчика, играющего в одиночестве возле своего дома, подозреваемая женщина по фамилии Тан, схватила его и отвезла на автобусную остановку, где ее ждал ее сообщник Ху.

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Затем пара поехала на междугороднем автобусе в соседнюю провинцию Хэнань и продала там ребенка. По сообщениям местных СМИ, сын Го был найден живущим в той же провинции.

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