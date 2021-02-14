В Китае люди вылетели из аттракциона, много пострадавших. Видео

В парке аттракционов в Китае люди вылетели с карусели прямо во время ее движения. В итоге 16 человек получили травмы, состояние троих оценили как тяжелое.

Как пишет Shanghai Daily, ЧП произошло в провинции Хунань в субботу, 13 февраля. По предварительной информации, качели "Летающее кресло" потеряла управление из-за механического сбоя (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Именно из-за этого некоторые люди вылетели со своих сидений. Всех их доставили в больницу. Тем временем, парк аттракционов закрыли до появления итогов расследования причин аварии.

На кадрах видно, как люди беззаботно смеются и ведут съемку происходящего в режиме прямого эфира.

Через какое-то время картинка становится смазанной, люди начинают падать, а на фоне слышен грохот и крик пострадавших. Всего полет карусели продлился лишь несколько секунд.

Напомним, в январе 2019 года на Тайване туристы застряли на одном из самых страшных аттракционов мира – на американской горке с зависанием лицом вниз на большой высоте. В таком положении перепуганным людям пришлось ждать помощи около 30 минут.

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