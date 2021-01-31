В Китае за взятки и многоженство казнили экс-главу госкомпании

В Китае исполнили смертный приговор в отношении экс-руководителя госкомпании China Huarong Asset Management Co. Лая Сяоминя, которого обвинили в масштабном взяточничестве и многоженстве.

Расследование против мужчины начали еще в 2018 году, а приговор суд в Тяньцзине вынес 5 января. Казнь провели в пятницу, 29 января, передает CNN.

Сяоминя признали виновным в растрате более 25 млн юаней (примерно 3,9 млн долларов) и взяточничестве в размере 1,79 млрд юаней (278 млн долларов) в период с 2008 по 2018 год, когда он был высокопоставленным чиновником банковского регулирования.

Мужчина, который до начала расследования был членом коммунистической партии, публично признал, что хранил деньги, ценности и другие активы в квартире в Пекине, которую называл "супермаркет". Однако он утверждал, что из денег, полученных как взятки, он не потратил ничего, потому что хотел сохранить средства для детей.

Также его признали виновным в длительном сожительстве с любовницами, хотя он был женат.

По данным СМИ, Сяоминь владел сотней квартир и имел примерно столько же любовниц, которых устраивал на высокие должности в 33 компаниях, которые работали под эгидой China Huarong.

Как писал OBOZREVATEL: