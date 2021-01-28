В Иране казнили второго борца за полгода

30-летний борец Мехди Али Хоссейни был казнен в тюрьме города Дизфуль в Иране, сообщает Национальный совет сопротивления Ирана (NCRI).

Власти обвинили Хоссейни в убийстве в 2015 году, заявив, что он совершил это преступление во время массовой драки. Смертный приговор Хоссейни был оставлен в силе, поскольку семья жертвы отказалась помиловать его.

Герой иранской борьбы Хамид Сурян, золотой призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Азии, обратился к семье с просьбой проявить милосердие к Хоссейни, однако это ни к чему не привело.

Организация United World Wrestling (UWW), курирующая борьбу на Олимпийских играх, опубликовала заявление в связи со смертью спортсмена.

В частности в тексте говорится, что Хоссейни не выступал в национальных или международных турнирах, а принимал участие только в региональных соревнованиях. UWW отказалась комментировать казнь пока не получит четкого представления про ситуацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября 2020 года в Иране после пыток был казнен чемпион страны по греко-римской борьбе Навид Афкари

27-летний спортсмен был признан виновным в убийстве охранника во время антиправительственных протестов в 2018 году.