В Китае избрали нового премьера страны: он может изменить политику Си

Новым премьер-министром Государственного совета Китая избрали Ли Цяна. Его кандидатуру накануне выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, однако эксперты предполагают, что именно Ли может повлияют в будущем на политику главы страны.

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Одним из главных приоритетов в политике нового премьера будет обеспечение экономического роста после трех лет потрясений, связанных с карантином и политическими репрессиями против предпринимателей и промышленности. Об этом сообщает The Washington Post.

Эксперты отмечают, что Ли имеет опыт работы с частным бизнесом, но был выбрал на должность премьера Китая в первую очередь из-за его давних личных отношений с Си Цзиньпином. Однако аналитики расходятся во мнениях о том делают ли тесные отношения Ли с Си его протеже с небольшой свободой действий или же главой правительства, способным дать отпор, если политика председателя КНР будет идти в разрез с виденьем нового премьера.

По словам эксперта, изучающего политику китайской элиты в Калифорнийском университете в Сан-Диего, Виктора Ши, близость нового премьер-министра к Си не означает, что чиновник "побудит его изменить политику в интересах страны". В то же время сообщения о том, что Ли призвал к скорейшему прекращению непопулярной политики касательно карантинных ограничений, предполагают, что он может быть человеком с "довольно уникальной готовностью подтолкнуть Си в определенном направлении".

Также эксперт из Калифорнийского университета в Сан-Диего Виктор Ши добавил, что у премьер-министра меньше юрисдикции, потому что многие основные направления политики Китая решаются ведущими партиями и комиссиями, большинство из которых возглавляет Си Цзиньпин.

Ранее Ли уже использовал свое положение, чтобы добиться скорейшего ослабления жестких ограничений, связанных с коронавирусом, которые спровоцировали общенациональные протесты в Китае в конце ноября 2022 года. В конце декабря, когда Китай захлестнула очередная волна COVID-19, Ли председательствовал на совещании главной группы реагирования на вирус, призывавшей к прекращению пограничных ограничений.

Напомним, Си Цзиньпин "беспрецедентно" переизбран председателем КНР. Он стал первым в истории страны главой государства, который занял пост в третий раз.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 7 марта лидер Китая Си Цзиньпин выступил с резкой критикой США. Он обвинил Белый дом в организации "кампании по подавлению Китая". Со своей стороны президент США Джо Байден говорит, что Штаты конкурируют с Китаем, но не хотят конфликта;

– в свою очередь, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал власти Китая воздержаться от передачи оружия России. По мнению немецкого политика, Пекин должен оказать на Москву давление, чтобы та прекратила захват чужих территорий и вывела свои войска из соседнего суверенного государства.

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