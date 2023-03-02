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Шольц призвал Пекин оказывать давление на Москву, чтобы заставить Путина вывести свои войска из Украины

Екатерина Белоброва
Мир
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Шольц призвал Пекин оказывать давление на Москву, чтобы заставить Путина вывести свои войска из Украины

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал власти Китая воздержаться от передачи оружия России, которая ведет в Украине кровопролитную войну, а занять противоположную позицию. По мнению немецкого политика, Пекин должен начать оказывать на Москву давление, чтобы последняя прекратила захват чужих территорий и вывела войска захватчиков из соседнего суверенного государства.

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Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на выступление Шольца на заседании в Бундестаге. Шольц подчеркнул, что его разочаровал отказ китайской делегации признавать войну войной на последнем саммите G20, но о всячески приветствует усилия Пекина по ядерной деэскалации.

"Хорошо, что Китай повторил четкий сигнал против применения ядерного оружия в своем плане недавно на 12 пунктов и также однозначно высказался против использования биологического и химического оружия массового уничтожения", – передают слова канцлера СМИ.

При этом он добавил, что Пекину стоит обсудить свой сомнительный "мирный план" именно с Украиной. Именно позиция Киева должна стать приоритетной в вопросе международной защиты его интересов.

Как сообщал OBOZREVATEL, западные СМИ раскрыли планыСи Цзиньпина в ближайшие месяцы посетить Москву, чтобы провести саммит с президентом РФ Владимиром Путиным. Поездка призвана дать толчок., согласно сообщениям, мирным переговорам и положить конец войне в Украине.

А вот французский лидер Макронзаявил, что посетит Китай в начале апреля. Одной из основных целей визита будет обращение к Пекину за помощью в прекращении войны в Украине.

В США нашли вполне вероятной угрозу, что Пекин передаст Москве вооружение, которое будет использовано для новых атак на Украину. В этом случае американский президент Байден подчеркнул, что против Китая будут введены критические санкции.

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