В Китае из-за торнадо погиб человек, многие пострадали. Видео стихийного бедствия

Во вторник, 1 июня, в городе Шанчжи на северо-востоке Китае прошел торнадо. В результате стихийного бедствия погиб минимум один человек, 16 пострадали.

Об этом сообщил местный телеканал CGTN со ссылкой на местные власти. Пострадавшим оказали медицинскую помощь, один из них находится в тяжелом состоянии (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Стихия обрушилась на город во вторник в период с 17:30 до 18:00 по местному времени. При этом резкие порывы ветра сопровождались градом.

Смерч повредил 148 домов, сельхозугодья и фабрики. Всего 243 жителя Шанчжи были переселены на время устранения последствий стихийного бедствия. Ущерб, причиненный непогодой, местные власти оценили более чем в 802 тысячи долларов (более 22 млн гривен).

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в нескольких районах Уханя (Китай) зафиксировали сильный ветер, скорость которого достигала 24 м/сек. Торнадо разрушил 27 и повредил 130 домов и строений, сломал большую часть деревьев и повалил башенный кран.