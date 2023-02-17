В Китае аэропорт из-за неизвестного воздушного шара несколько часов не принимал самолеты: появились подробности

На севере Китая в Шицзячжуане, провинция Хэбэй, в четверг вечером заметили неопознанный летающий объект. Этот инцидент вызвал массовые задержки в местном аэропорту, из-за чего самолеты перенаправлялись в другие аэропорты в близлежащих городах.

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Об этом сообщает Global Times. В частности, воздушное пространство международного аэропорта Шицзячжуан Чжэндин было закрыто с 11:00 до 13:00.

Рейсы, прибывающие в это время, были перенаправлены в другие аэропорты. Причиной стало обнаружение неопознанного летающего объекта, сообщил сотрудник региональной администрации Северного Китая, добавив, что работа в местном аэропорту уже нормализовалась, но подробности о воздушном шаре пока не сообщаются.

Воздушные шары, а также другие неопознанные летающие объекты стали горячей темой в китайских социальных сетях в последние дни после того, как в воскресенье недалеко от прибрежного города Жичжао в восточнокитайской провинции Шаньдун был обнаружен еще один неопознанный летающий объект.

Напомним, муниципальные власти китайского города Ричжао заявили об обнаружении неопознанного летательного объекта. Противовоздушная оборона получила приказ о готовности нанести по нему удар.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 14 февраля, на юго-востоке Румынии на высоте около 11 000 метров был замечен неизвестный объект, похожий на воздушный шар. Воздушная цель была обнаружена системой наблюдения ВВС Румынии, поэтому в небо подняли два самолета МиГ-21 LanceR.

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