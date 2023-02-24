В Кишиневе здание Российского центра науки и культуры облили красной краской в годовщину войны в Украине. Фото

В Кишиневе 24 февраля облили красной краской здание Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества). Очевидно, таким образом в столице Молдовы решили выразить поддержку украинцам в годовщину полномасштабного российского вторжения.

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Фото акции попало в сеть. Как пишут СМИ, на место происшествия прибыли правоохранители (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В самом центре пожаловались, что впервые сталкиваются "с таким актом вандализма".

"Совершен противоправный акт. Фасад здания облит красной краской. Была вызвана полиция и карабинеры. Впервые сталкиваемся с таким актом вандализма", – сказал пропагандистским росСМИ представитель организации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Варшаве дипломатов РФ "поздравили" с годовщиной вторжения в Украину звуками взрывов и сирены. Активисты разбудили сотрудников российского посольства в 6 часов утра.

– В Берлине 24 февраля у посольства РФ появился подбитый в Буче российский Т-72.Танк оккупантов таки "дошел до Берлина", правда, оказалась не совсем "в форме".

– Над Минском в годовщину войны в Украине подняли сине-желтый флаг. Таким образом в Беларуси выразили поддержку украинцам, защищающимся от российской агрессии.