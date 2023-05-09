В Кишиневе на 9 мая полиция начала выписывать штрафы за георгиевские ленты участникам 'Бессмертного полка'. Видео

9 мая в Кишиневе проходит сразу два хода "Бессмертного полка", организованных Партией социалистов и партией "Шор". Участников этих акций уже начали штрафовать за георгиевские ленты.

Видео дня

Об этом сообщают молдавские СМИ. В этом году, как и в прошлом, полиция предупреждала, что намерена штрафовать граждан за ношение георгиевской ленты. Она разрешена только как часть медали.

Глава Генинспектора полиции Виорел Чернеуцану объяснял, что поскольку Россия использует георгиевскую ленту как символ агрессии против Украины, ее ношение в Молдове считается оправданием или прославлением военной агрессии.

И хотя граждан призывали не вестись на провокации, нашлись те, кто пришел на ходу с запретным символом. Потому полиция Кишинева начала выписывать штрафы за георгиевские ленты участникам "Бессмертного полка".

Как сообщал OBOZREVATEL, в ISW считают, что Путин пытается использовать парад ко дню победы 9 мая в Москве, чтобы продемонстрировать сохраняющееся влияние России в Центральной Азии. Познее подтверждение участия в мероприятии лидеров стран этого региона, вероятно, свидетельствует об их нежелании продемонстрировать прямую и публичную поддержку войны, которую РФ развязала в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!