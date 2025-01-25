В Казахстане произошел взрыв на нефтебазе: пострадали шесть человек. Фото и видео

Сильный взрыв с пожаром произошли на территории одной из нефтебаз, расположенной в городе Жезказгане, Казахстан. Из-за чрезвычайного происшествия пострадали шесть человек.

Видео дня

Как сообщает министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана, на нефтебазе произошло горение трех машин специального назначения. Пожар был повышенной сложности, поэтому пришлось привлекать дополнительные пожарные расчеты.

"До прибытия пожарных подразделений произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим обвалом ангара", – проинформировали в МЧС.

Пожар происходил на площади 100 квадратных метров.

Хотя в МЧС республики четко отметили, что пожару предшествовал взрыв, пока "причину пожара устанавливают". Причину взрыва в министерстве не сообщают даже предположительно.

"Развернутый на месте оперативный штаб принял стратегическое решение направить один из расчетов для защиты соседнего резервуара с топливом путем его охлаждения. Разместив автоцистерны в ближайших к месту возгорания пожарных гидрантов, пожарные с помощью пенной атаки ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров", – рассказывает на видео ниже глава пожарных города Дидар Куйкабаев.

В МЧС республики сообщают только о четырех пострадавших, правда, уточняют, что они работники нефтебазы.

А местное управление здравоохранения отмечает, что с указанного пожара были госпитализированы пять человек – пострадали шестеро, но один из них отказался от госпитализации.

Среди пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, они с множественными ожогами находятся в реанимации. Еще в нейрохирургическом отделении "в стабильном состоянии" находятся две женщины с ушибами. И последний пострадавший с ожогами находится в травматологическом отделении, его состояние также стабильное.

Как сообщал OBOZ.UA, в первый месяц 2025 года в России раздавались взрывы из-за ряда ударов по нефтеперерабатывающим заводам и объектам топливной инфраструктуры. В результате страна-агрессор понесла существенные потери, повлиявшие на поставки горючего. Где именно и что конкретно пылало, читайте здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!