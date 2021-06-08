В Канаде водитель целенаправленно сбил семью мусульман: почти все погибли

Вечером в воскресенье, 6 июня, в городе Лондон канадской провинции Онтарио водитель автомобиля целенаправленно сбил семью мусульман из пяти человек. Четыре из них скончались – один на месте, трое в больнице.

Как сообщает DW, погиб 46-летний глава семейства, его 44-летняя жена, 15-летняя дочь и 74-летняя мать одного из супругов. Выжил только девятилетний мальчик, его травмы серьезные, но не представляют угрозы для жизни (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Полиция пришла к выводу, что виновник произошедшего – 20-летний Натаниэль Вельтман – действовал на почве религиозной ненависти.

Видео дня

"Есть доказательства того, что это был спланированный, преднамеренный акт, мотивированный ненавистью. Считаем, что жертвы были выбраны в качестве мишени из-за их приверженности исламу", – заявил старший инспектор полицейского управления Лондона Пол Уэйт.

Водитель был заключен под стражу и обвинен в четырех эпизодах убийства при отягчающих обстоятельствах и одном покушении на убийство. Решается вопрос о возможном предъявлении ему обвинений в терроризме.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо написал в Twitter, что что он "в ужасе" от произошедшего, добавив, что "исламофобии нет места ни в одной из наших общин".

"Эта ненависть вероломна и отвратительна – и она должна прекратиться", – добавил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Китае 22 мая водитель на легковом автомобиле въехал в толпу людей на пешеходном переходе. В результате ДТП четыре человека погибли, еще три пострадали.