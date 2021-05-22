В Китае водитель въехал в толпу людей на переходе: есть погибшие

В Китае в субботу, 22 мая, водитель на легковом автомобиле въехал в толпу людей на пешеходном переходе. Трагедия произошла на северо-востоке страны в городе Далянь.

В результате ДТП четыре человека погибли, еще три пострадали, сообщает местное издание Sina. Инцидент произошел около 12:00 по местному времени.

Известно, что мужчина на черном на автомобиле въехал в несколько десятков человек, переходивших дорогу в установленном месте, а затем скрылся. По информации от полиции, человек, совершивший наезд, задержан. Это 31-летний местный житель по фамилии Лю. Правоохранители устанавливают детали происшествия.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Киевщине возле произошло смертельное ДТП. В 25 км от столицы на трассе в сторону Одессы столкнулись Mercedes C-Class и Chevrolet Lacetti, водитель последнего погиб на месте.