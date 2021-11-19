В Канаде прогремел мощный взрыв на военной базе, пострадали 10 человек. Фото и видео

В четверг, 18 ноября, на острове Ванкувер в Канаде произошел сильный взрыв на базе канадских вооруженных сил Комокс, в результате которого 10 человек получили ранения. По предварительным данным, причиной могла стать утечка природного газа.

Как сообщает издание CTV News, взрыв был такой силы, что сотряс близлежащий гражданский аэропорт и разбил окна в зданиях на расстоянии до километра. Взрыв произошел в реконструируемом историческом здании казармы (Чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

Военные официальные лица пока не сообщают, что стало причиной взрыва. По данным местной службы экстренной медицинской помощи, о взрыве им сообщили около 9 часов утра. С места происшествия было госпитализировано 10 человек, при чем одного из них в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу медавиацией.

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Свидетели, которые находились недалеко в момент взрыва рассказывают, что слышали два резких хлопка примерно в 9 утра. При этом, в радиусе одного километра у стен жилого дома затряслись стены.

Кроме того работник соседнего аэропорта Дон Кэтлинг рассказал, что после взрыва увидел огромное облако дыма и обломков, летящее повсюду. Но в то же время отметил, что на работу аэродрома инцидент никак не повлиял.

Сайт CBC пишет, что и.о. командира крыла подполковник Майк Джульет рассказал, что происшествие случилось в жилой казарме, которая находилась на ремонте. В результате взрыва здание было сильно повреждено. Также военные пообещали позднее предоставить более подробную информацию и сообщить о причинах взрыва.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ливерпуле произошел взрыв автомобиля-такси, который был припаркован на стоянке женской городской больницы. Водитель успел выбежать из машины, а внутри остался заперт террорист-смертник, который собственно и был "начинен" взрывчаткой.