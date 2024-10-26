В Канаде оправдались, почему не решаются объявить российских дипломатов персонами нон грата

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил на вопрос, почему страна не объявила персоной нон грата ни одного дипломата государства-агрессора России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Он заявил, что Канада боится "потерять дипломатическое присутствие в РФ".

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В ходе слушаний в парламенте 26 октября Трюдо объяснил, что если Оттава объявит персонами нон грата российских дипломатов, и Москва ответит взаимно, то канадское посольство в РФ придется закрыть. Его слова цитирует агентство Укринформ.

"Малое количество канадских дипломатов, которые сейчас находятся в России, достигло уровня, при котором, в случае дальнейшего сокращения, мы можем вообще потерять дипломатическое присутствие в России", – ответил Трюдо.

По его мнению, дипломатическая миссия Канады в стране-агрессоре не сможет функционировать в случае потери даже нескольких членов.

Трюдо также отметил, что Канада "может сделать больше для Украины, оставаясь в России".

Ранее сообщалось, что в РФ по состоянию на лето 2024 работали всего 17 канадских дипломатов. В то же время, в нескольких дипломатических миссиях РФ в Канаде аккредитовано почти 70 человек. Конгресс украинцев Канады регулярно обращается к правительству с запросом по поводу объявления российских дипломатов персонами нон грата.

Как сообщал OBOZ.UA, в Канаде объявили о новом пакете военной помощи Украине стоимостью 64,8 миллиона канадских долларов (47 миллионов долларов США). В него войдут стрелковое оружие, боеприпасы и защитное снаряжение.

В июле Трюдо анонсировал выделение Украине нового крупного пакета военной помощи. Речь идет о пакете на сумму 500 млн. канадских долларов, что составляет более 355 млн долларов США.

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