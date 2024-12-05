У побережья Калифорнии произошло мощное землетрясение: объявлялась угроза цунами, возникли проблемы с электроснабжением

У северного побережья американского штата Калифорния утром 5 декабря (по местному времени) произошло мощное землетрясение с магнитудой 7,0. Для прибережных районов Калифорнии и Орегона объявлялась угроза цунами, но разрушительные волны не достигли берега.

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Эпицентр подземных толчков находился в Тихом океане примерно в 50 милях (около 80,5 километра) к юго-западу от города Юрика (Калифорния), передает CNN. Экстренные службы после этого разослали жителям чрезвычайное оповещение: "Вы в опасности. Уходите от прибрежных вод. Переместитесь на возвышенность или вглубь материка немедленно".

Предупреждение коснулось тихоокеанского побережья к северу от Сан-Франциско. Под угрозой находились почти 5 миллионов человек – от Давенпорта (Калифорния), до Дугласа/Лейн Лайна (Орегон), по данным Национального центра предупреждения о цунами.

Эксперты прогнозировали, что активность цунами может начаться:

Штат Калифорния

– Форт-Брэгг – 11:10 (по тихоокеанскому времени);

– Кресент-Сити – 11:20;

– Сан-Франциско – 12:10.

Штат Орегон

– Порт Орфорд – 11:20 (по тихоокеанскому времени);

– Брукингс – 11:25;

– Чарльстон – 11:40.

По данным Чеда Майерса из Геологической службы США, в год происходит всего около 15 землетрясений магнитудой 7,0.

"Но обычно они не случаются так близко к суше; этот случай произошел недалеко от берега", – указал Майерс.

В итоге предупреждение о цунами для прибрежных районов Калифорнии и Орегона отменили. "Разрушительного цунами не зафиксировано", – сообщила пресс-служба профильного Национального центра.

Эксперты отметили небольшое изменение уровня океана (на несколько дюймов) примерно в 200 милях от побережья Калифорнии, однако на берегу существенных изменений зафиксировано не было.

Спустя несколько часов после первоначального землетрясения, произошедшего в 10:44 по тихоокеанскому времени, последовало не менее шести повторных подземных толчков, включая землетрясение магнитудой 4,2 вблизи калифорнийского города Петролия.

По данным PowerOutage.us, в округе Гумбольдт в штате Калифорния, ближайшем к эпицентру землетрясения, без электричества остались более 10 000 клиентов.

Это около 10% домовладений, обслуживаемых в ​​округе. В других регионах проблем со светом, а также каких-либо серьезных разрушений не было.

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