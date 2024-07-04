В Калифорнии бушует лесной пожар: власти эвакуировали почти 30 тысяч человек. Фото

На севере американского штата Калифорния со вторника, 2 июля, бушуют лесные пожары. Из-за них местные власти эвакуировали уже почти 30 тысяч человек.

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Об этом сообщает The Guardian. Вблизи города Оровилл огонь уничтожает не только деревья, но и дома и транспортные средства.

"Около 28 000 жителей были вынуждены эвакуироваться, поскольку пожар Томпсона быстро охватил более 1416 гектаров вблизи города Оровилл, примерно в часе езды от Сакраменто, столицы Калифорнии", – сказано в сообщении.

Огонь уничтожал дома и транспортные средства в сельской местности в округе Бьютт. Официальные лица подтвердили, что по меньшей мере четыре сооружения были разрушены.

Более 1400 пожарных со всего штата были направлены на борьбу с огнем, однако по состоянию на день среды локализовать возгорание не удалось. Чиновники подтвердили, что из-за пожаров восемь человек получили травмы, по крайней мере половина из них были спасателями.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение. Причина пожара на данный момент устанавливается.

Ранее мы рассказывали о том, что несколько штатов США охватили мощные лесные пожары. Более 8 тысяч жителей населенных пунктов в Нью-Мексико и Калифорнии были вынуждены эвакуироваться из-за высокой угрозы для их домов и даже жизней.

Как сообщал OBOZ.UA, в США объявили о введении дополнительных мер по реагированию на аномальную жару, которая продолжается в последние месяцы. Они предназначены для защиты населения и работников от экстремальных погодных условий.

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