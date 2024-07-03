Из-за аномальной жары в США ввели дополнительные меры для защиты населения: что происходит

В Соединенных Штатах Америки объявили о введении дополнительных мер для реагирования на аномальную жару, которая продолжается в последние месяцы. Они предназначены для защиты населения и работников от экстремальных погодных условий.

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Об этом 2 июля сообщили на сайте Белого дома. Там отметили, что по всей стране десятки миллионов американцев уже ощущают последствия экстремальных погодных явлений.

"От рекордной жары на Среднем Западе и Северо-Востоке до разрушительных наводнений в Айове и Миннесоте и лютых лесных пожаров в Нью-Мексико, Орегоне и Калифорнии – общины во всех уголках страны испытывают прямое влияние последствий экстремальных погодных условий. Атлантика также сталкивается с сезонными прогнозами ураганов, которые потребуют от жителей быть бдительными касательно угроз наводнений и ветра", – сказано в сообщении.

Принимая это во внимание, президент США Джо Байден инициировал самую амбициозную климатическую программу в истории Штатов, которая предусматривает снижение затрат на энергию для семей, усиление энергобезопасности США, а также создание тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест с акцентом на усиление устойчивости климата.

Сообщается также, что министерство труда США вводит новые правила по усилению защиты работников от чрезмерной жары на рабочем месте, новые стандарты рабочей практики, в том числе дополнительные перерывы, доступ к тени, воде и т.д. Нововведения будут напрямую касаться около 36 миллионов работников по всей стране.

Федеральное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями выделяет почти $1 миллиард на более 650 проектов, чтобы помочь общинам защититься от стихийных бедствий, в том числе жары, лесных пожаров, штормов, наводнений.

Тем временем Агентство по охране окружающей среды США выпустило новый доклад, где указывается на дальновидное влияние изменения климата на людей и окружающую среду. В частности, отмечается, что средняя продолжительность сезона жары сегодня на 46 дней больше, чем в 1960-х годах.

Байден также объявил, что в ближайшие недели он соберет в Белом доме руководителей штатов, местных, племенных и территориальных лидеров для обсуждения ответа на климатические вызовы. В то же время, администрация США продолжит прилагать усилия для введения превентивных мер реагирования на угрозы изменения климата.

Ранее мы рассказывали о том, что несколько штатов США охватили мощные лесные пожары. Более 8 тысяч жителей населенных пунктов в Нью-Мексико и Калифорнии были вынуждены эвакуироваться из-за высокой угрозы для их домов и даже жизней.

Как сообщал OBOZ.UA, в Саудовской Аравии по меньшей мере 550 паломников погибли во время хаджа – традиционного посещения Мекки мусульманами. Кроме того, более 2000 людям понадобилась медицинская помощь. Причиной этого стала экстремальная жара.

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