США приступили к выводу своих войск из Афганистана

Военное командование США начало вывод американских войск из Афганистана.

С таким заявлением 29 апреля выступила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, передает CNN.

Она отметила, что соответствующий запрос Центрального командования вооруженных сил на прошлой неделе одобрил запрос глава Министерства обороны США Ллойд Остин.

На начальном этапе вывода войск американский контингент в Афганистане временно возрастет в целях безопасности.

"В предстоящие недели и месяцы Центральное командование ВС будет оценивать ситуацию по необходимому обеспечению безопасности военных США и при необходимости может направлять дополнительные возможности в Афганистан или из него", – пояснила Жан-Пьер.

Также она добавила, что вывод войск будет происходить неспешно.

Как сообщал OBOZREVATEL, из Афганистана также будут выведены войска сил НАТО. В течение нескольких недель после объявления о начале операции, США должны передать афганским силам три военные базы и один аэропорт в рамках американского плана по полному выводу войск к 11 сентября, в 20-ю годовщину террористических атак. Как заявлял ранее президент США Джо Байден, эти действия Вашингтон скоординирует с союзниками и политическими партнерами.