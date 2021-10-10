В Йемене устроили взрыв на пути правительственного кортежа: есть погибшие

В воскресенье, 10 октября, в йеменском портовом городе Аден на юге страны взорвался автомобиль из кортежа представителей местных властей. В результате погибли четыре человека, есть пострадавшие.

Атаку устроили на пути движения колонны авто через центр города. Об этом сообщает Al Arabiya, публикуя кадры с места событий (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что заминированный автомобиль был подорван в центральном районе Эт-Тавахи. Транспортное средство полностью сгорело.

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По данным телеканала, целью атаки был именно глава администрации Адена – Ахмеди Хамед Ламлас, который находился в одном из авто.

Кроме губернатора, в правительственном кортеже также был министр сельского хозяйства Йемена. Оба в результате ЧП не пострадали.

При этом погибли сопровождающие чиновников лица. Точных данных о них нет, но отмечается, что речь идет не менее чем о четырех погибших и нескольких раненых.

Причина взрыва остается неизвестной. Подробности инцидента уточняются, добавляет Reuters.

Напомним: 29 августа военная база Аль-Анад в южной провинции Лахджна в Йемене подверглась ракетному удару и атаке беспилотников. Тогда погибли не менее 40 военных, десятки человек были ранены.

صور جديدة من مكان الانفجار الذي استهداف موكب محافظ #عدن#اليمن#الحدث pic.twitter.com/AM0Agbk8L2 — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) October 10, 2021

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце 2020 года в Йемене произошло два теракта. В частности, 30 декабря в Аден прогремели взрывы возле аэропорта, а затем у правительственного дворца "Эль-Маашик".