В Йемене в результате удара по военной базе погибли не менее 30 военных, ранены десятки людей

По военной базе на юге Йемена в воскресенье, 29 августа, нанесли ракетный удар и произвели атаку с помощью дронов. В результате ударов погибли минимум 30 военнослужащих.

Это была одна из самых смертоносных атак в гражданской войне в стране за последние годы, сообщает издание The Guardian. ЧП произошло на базе Аль-Анад в провинции Лахдж.

Ранено было около 65 человек. По словам пресс-секретаря южных сил Йемена Мохаммед ан-Накиба, число жертв может возрасти, поскольку команды спасателей все еще проводят расчистку территории. На кадрах с места происшествия видны несколько обугленных тел на земле, и машины скорой помощи.

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Официальные лица Йемена заявили, что на авиабазе, принадлежащей признанному правительству, произошло как минимум три взрыва. Никто сразу не взял на себя ответственность за нападение. Известно, что баллистическая ракета упала на тренировочную площадку базы, где десятки военнослужащих выполняли утреннюю зарядку.

Солдат Насер Саид, который выжил после нападения и был доставлен вместе с другими ранеными в больницу рассказал, что в казармах находилось более 50 военнослужащих. Они были поражены ракетами, а затем дронами с взрывчаткой. Один дрон удалось сбить.

Большинство раненых были доставлены в близлежащую больницу. Многие из них находятся в критическом состоянии и получили ожоги третьей степени.

Официальные лица Йемена обвинили хуситов в нападении на базу. Когда-то она была местом проведения разведывательных операций США против влиятельного йеменского филиала "Аль-Каиды". Военный представитель хуситов не подтвердил и не опровергнул факт нападения.

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