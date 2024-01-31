В Израиле заявили, что генсек ООН должен уйти в отставку: что произошло и почему разгорелся скандал

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац во вторник, 30 января, заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш должен уйти в отставку. Это требование выдвинули после обвинений Израиля в том, что 12 работников Агентства ООН по палестинским беженцам (UNRWA) причастны к насильственному нападению ХАМАС 7 октября.

Видео дня

Об этом сообщает Politico. В Израиле заявляют, что именно Гутерриш должен отвечать за это как генеральный секретарь ООН.

"Конечно, он несет ответственность как генеральный секретарь ООН. Гутерриш должен уйти в отставку или ООН должна заменить его", – сказал Кац в интервью Axel Springer.

В течение нескольких месяцев Израиль вел дискуссии с ООН после заявления Гутерриша в октябре, в котором он утверждал, что атака ХАМАС "не состоялась в вакууме", и обвинил Израиль в проведении "56-летней удушающей оккупации".

После того как Международный суд ООН осудил Израиль за длительные ответные бомбардировки Газы, но не призвал к прекращению огня, Израиль обвинил десятки сотрудников ООН в сотрудничестве с ХАМАС.

Соединенные Штаты, Германия, Италия и другие страны отреагировали, приостановив финансирование агентства помощи UNRWA.

"Страны действовали правильно, хотя это была гуманитарная организация", – отметил Кац.

Агентство UNRWA отвергает обвинения в сознательной помощи ХАМАС или другим боевым группам. Они подчеркивают, что агентство тщательно проводит расследование по этим обвинениям и при необходимости привлекает персонал к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, 190 работников ООН в Газе оказались боевиками ХАМАС и "Исламского джихада". Речь идет о сотрудниках Агентства ООН по оказанию помощи и организации работ (UNRWA), включая школьных учителей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!