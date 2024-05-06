В Израиле закрыли телеканал 'Аль-Джазира' и изъяли оборудование: что происходит

Катарский телеканал "Аль-Джазира" (Al Jazeera) прекратил вещание в Израиле. Кроме того, полиция изъяла оборудование в Иерусалиме после решения правительства страны.

Об этом сообщает The Times of Israel. Отмечается, что решение о временном закрытии канала было принято на основании того, что он нанес ущерб национальной безопасности Израиля.

В воскресенье днем полиция изъяла языковое оборудование "Аль-Джазиры" из офиса в Иерусалиме.

Ранее в воскресенье, 5 мая, правительство Израиля единогласно проголосовало за то, чтобы уполномочить министра связи Шломо Караи закрыть "Аль-Джазиру" на 45-дневный период, согласно закону, принятому Кнессетом в апреле, разрешающему временное закрытие иностранных СМИ, которые, как считается, наносят ущерб национальной безопасности.

Сразу после решения кабинета министров Караи подписал четыре приказа, обязывающих израильских телевизионных провайдеров прекратить трансляцию телеканала "Аль-Джазира", а также распоряжение закрыть два офиса сети в стране, оба в Иерусалиме, конфисковать языковое оборудование канала, включая мобильные телефоны, и заблокировать доступ к веб-сайту "Аль-Джазира" в Израиле.

"Журналисты "Аль-Джазиры" нанесли ущерб израильской безопасности и подстрекали против солдат ЦАХАЛа", - заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в совместном пресс-релизе, опубликованном вместе с офисом Кархи после решения правительства.

И Нетаньяху, и Караи утверждали, что "Аль-Джазира" нанесла ущерб национальной безопасности Израиля, но правительство не обнародовало доказательств этого утверждения, отмечает The Times of Israel.

Глава Al Jazeera в Израиле и на палестинских территориях Валид Омари в комментарии Reuters назвал решение правительства "опасным" и мотивированным политическими, а не профессиональными соображениями, добавив, что юридическая команда телеканала готовит ответ.

Канал в своем заявлении осудил решение правительства Израиля как "преступный" шаг.

Ассоциация иностранной прессы, представляющая иностранные СМИ в Израиле, на Западном берегу реки Иордан и в Газе, также осудила решение о прекращении деятельности информационной сети "Аль-Джазира" в Израиле, заявив, что Израиль присоединился к "сомнительному клубу авторитарных правительств" канал.

Напомним, 1 апреля 2024 года в Израиле был принят временный закон, разрешающий закрывать иностранные медиа-сети на 45-дневный период, который затем может быть продлен. Сам закон был принят как временный и утратит силу 31 июля или раньше, если правительство отменит объявление чрезвычайной ситуации.

В октябре 2023 года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук одобрительно оценил решение израильских властей заблокировать телеканал Al Jazeera на территории государства. Соответствующее решение было принято правительством Израиля после обращения главы Минсвязи Шломо Караи.

Также он обратил внимание на то, что появляются подтверждения взаимодействия Кремля и террористической организации ХАМАС. Между прочим стало известно, что сайт ХАМАС расположен на российском хостинге, а террористы накануне вторжения получили миллионы долларов из-за криптобиржи с офисом в Москве.