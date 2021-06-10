В Израиле вспыхнул масштабный лесной пожар: фото и видео

В среду днем, 9 июня, возле городов Иерусалима в Израиле вспыхнул крупный лесной пожар. Пожарно-спасательная служба эвакуировала десятки жителей этого района.

Во второй половине дня на северной части Западного берега вспыхнуло еще несколько пожаров, в том числе крупные пожары возле поселений Ариэль и Шавей-Шомрон, передает The Times Israel (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Пожары в обоих районах, по всей видимости, были вызваны деятельностью человека и, вероятно, были поджогами. Об этом сообщил комиссар пожарно-спасательной службы Деди Симчи.

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"Сегодня мы не видели молний в небе над страной, и мы уточним, был ли это поджог или нет", – сказал он в общении с журналистами.

По данным пожарных служб, пожар в районе Иерусалима вспыхнул на горе Харуах в иерусалимских холмах.

"Пожар приближается к домам в Абу-Гош и Яд-Хашмона. Спасатели работают вместе с четырьмя пожарными самолетами, чтобы предотвратить распространение огня на эти дома" – заявили в пожарной службе.

Во второй половине дня 29 команд пожарных и 10 самолетов присоединились к усилиям по тушению сильного пожара. Для борьбы с пламенем были также вызваны силы пожаротушения из других районов Израиля.

Позже пожарные службы приказали эвакуировать всех жителей Киббуц Маале Хахамиша на иудейских холмах. Сообщается, что второе возгорание произошло на близлежащей горе Эйтан.

Дороги и автомагистрали в этом районе закрыты, в том числе часть трассы-1, главной автомагистрали, соединяющей Иерусалим и Тель-Авив. Кроме того, израильские железные дороги объявили, что останавливают поезда на линии Иерусалим-Тель-Авив из-за пожара.

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