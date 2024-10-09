В Израиле террорист на мотоцикле устроил резню на улице: пострадали шесть человек. Фото

В израильском городе Хадера 9 октября мужчина на мотоцикле, вооруженный ножом, напал на прохожих. Шесть людей получили ножевые ранения и травмы, состояние двух из них врачи оценивали как критическое.

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Как передает Times of Israel, у подозреваемого было гражданство Израиля. Действовал он, скорее всего, в одиночку, а транспорт использовал, чтобы передвигаться из одного места в другое, нападая на прохожих. В конечном итоге его загнали в угол вооруженные жители. Прибывшие на место сотрудники полиции помогли задержать преступника.

Подозреваемый позже был идентифицирован как арабский израильский житель Умм-эль-Фахма. Он известен полиции из-за преступной деятельности в прошлом.

Врачи сообщили, что двое из потерпевших изначально были указаны как тяжело раненые, но их состояние ухудшилось и вскоре было объявлено критическим. Трое других госпитализированы в тяжелом состоянии, еще один человек получил ранения средней степени тяжести.

Четырем из шести пострадавших пришлось сделать операции.

В соцсети попало видео задержания террориста. Несколько вооруженных людей окружили его на главной торговой улице, держа оружие наготове.

Нападавший был в мотоциклетном шлеме и куртке. Мужчины кричали ему на иврите и английском, чтобы он лег на землю, но он либо игнорировал их, либо не понимал.

Один из вооруженных граждан сделал два предупредительных выстрела в воздух, прежде чем выстрелить в подозреваемого, когда тот полез в пальто.

Затем на место происшествия прибыли сотрудники полиции и повалили подозреваемого на землю, одновременно крича остальным, чтобы они не стреляли.

Видеозапись задержания террориста (18+) можно посмотреть по ссылке.

Мэр Хадеры Нир Бен Хаим похвалил местных жителей за их храбрость в противостоянии преступнику.

"Это тяжелый день для Хадеры, но героизм наших жителей, которые помогли поймать террориста, доказывает важность бдительности. Результаты атаки могли быть гораздо более серьезными. Я хочу поблагодарить каждого из вас за ваше самообладание и находчивость", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, в Израиле днем 6 октября произошел двойной теракт: неизвестные напали на людей в Беер Шеве. Известно о по меньшей мере одной жертве и десяти раненых, среди которых полицейский. Одного из нападавших удалось ликвидировать.

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