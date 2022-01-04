В Израиле разбился военный вертолет, есть погибшие. Кадры с места ЧП

Вечером в понедельник, 3 января, у побережья на севере Израиля разбился вертолет сил обороны страны (ЦАХАЛ). Он упал в воду, двух пилотов не смогли спасти.

В авиакатастрофе выжил третий член экипажа. Об этом сообщает местное издание Times of Israel, ссылаясь на информацию от военных (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что военный вертолет совершал учебный полет. В воздух он поднялся около 20:00 и спустя почти час потерпел крушение.

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Авиасудно с тремя членами экипажа упало в Средиземное море возле побережья портового израильского города Хайфа.

Поисково-спасательные группы ЦАХАЛ вытащили из воды двух пилотов. Им провели реанимационные мероприятия, но спасти не смогли.

Третий член экипажа получил травмы, его госпитализировали в больницу. По словам медиков, он находился в состоянии средней тяжести.

Предварительно причиной авиакатастрофы специалисты считают техническую неисправность авиасуда.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 января боевики из сектора Газа выпустили две ракеты в сторону Израиля. Они упали в Средиземное море недалеко от Тель-Авива, после чего раздался взрыв.