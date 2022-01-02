Из сектора Газа в направлении Израиля выпустили две ракеты, они упали в море у Тель-Авива

В субботу утром, 1 января, боевики в секторе Газа (Палестина) выпустили в сторону Израиля две ракеты. Они не долетели до Тель-Авива и упали в Средиземное море, прогремел взрыв.

В результате инцидента никто не погиб и не пострадал, заявили в израильской полиции, пишет Reuters. Исламисты ХАМАС не сразу взяли на себя ответственность за ракетный удар.

Издание Paltimes, которое находится под влиянием палестинских боевиков, написало, что этот пуск мог быть следствием неисправности установки. Однако отметим, что ХАМАС уже не впервые запускает ракеты в сторону Средиземного моря.

Известно, что израильские военные после этого эпизода вечером 1 января нанесли удары по террористическим объектам в секторе Газа. По заявлениям террористов, их посты безопасности и тренировочный лагерь атаковали при помощи самолетов и танков. О жертвах с палестинской стороны сообщений не было.

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На границе Израиля и сектора Газа в основном сохранялась спокойная обстановка после эскалации конфликта в мае 2021 года. Однако в среду, 26 декабря, при обстреле со стороны Палестины был ранен израильтянин. Армия Израиля открыла огонь в ответ из танков, ранив троих палестинцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 сентября прошлого года военные Израиля нанесли несколько авиаударов по сектору Газа. Это стало ответом на ракетный обстрел со стороны палестинцев.