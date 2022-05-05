В Израиле неизвестные устроили теракт: три человека убиты

По меньшей мере, три человека погибли и еще трое получили ранения в результате нападения в израильском городе Эльад вечером 5 мая. В этот день израильтяне праздновали 74-ю годовщину независимости страны.

О нападении сообщило издание The Jerusalem Post. Отмечается, что полиция выясняет детали инцидента. Теракт произошел во время празднования Дня независимости, когда многие семьи собрались на открытом воздухе, чтобы отпраздновать.

Согласно сообщениям правоохранителей, нападение совершили двое мужчин, один из которых был вооружен пистолетом, а другой топором. Жертвы получили ранения в двух разных местах на улице Ибн Гвироль, в том числе вблизи амфитеатрального парка Эльада.

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По предварительным данным у большинства пострадавших – огнестрельные ранения. Один из раненых в критическом состоянии.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта в Израиле произошел теракт в городе Бней-Брак, недалеко от Тель-Авива. Мотоциклист открыл огонь по прохожим из автоматической винтовки. В результате нападения 5 человек погибли.

Незадолго до этого, 27 марта, в израильском городе Хадера произошла стрельба. Двое террористов скрылись за автобусом и открыли огонь из автоматического оружия по полицейским.