В Израиле неизвестные открыли стрельбу возле ресторана, полицейские приступили к поиску злоумышленников

В Израиле произошло очередное ЧП. Неизвестные открыли стрельбу возле ресторана.

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Об этом сообщает 9tv. Полицейские приступили к поиску злоумышленников (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Теракт на перекрестке Альмог был совешен вечером 28 января. Злоумышленники стреляли из автомата по итальянскому ресторану.

В социальных сетях появилось видео этого инцидента, снятое камерами видеонаблюдения. На кадрах видно, как два человека подходят к ресторану, и один из них открывает огонь по посетителям заведения из автоматического оружия. Однако вскоре после этого оружие террориста, по-видимому, заклинило, что и спасло людей, находившихся в ресторане.

На месте происшествия нашли только одну гильзу. Видимо, когда злоумышленники поняли, что оружие дало осечку, они сбежали. По данным силовиков, автомобиль скрылся в направлении Иерихона.

Пострадавших нет в результате этого инцидента, но если бы не осечка, вечер для посетителей ресторана мог бы стать поистине кровавым. В настоящий момент силовики ведут поиск террористов.

Кроме того, отмечается, что около девяти часов вечера на перекрестке Тапуах в Самарии военные открыли стрельбу по небольшому грузовику, который мчался прямо на патруль с явным намерением совершить наезд.

Водитель, испугавшись, свернул в сторону и скрылся в направлении одного из арабских сел. Номер машины успели запомнить, личность водителя уже выяснена, и сейчас ведутся его розыски.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Иерусалиме в День памяти жертв Холокоста произошел теракт. Погибли 8 человек. Также есть много раненых. Террорист начал стрелять в людей, когда они выходили из синагоги. Вскоре на место прибыли медики для оказания помощи пострадавшим.

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