В Израиле недалеко от Тель-Авива произошел теракт: один человек погиб, 18 ранены. Фото

В понедельник, 15 января, в Израиле двое злоумышленников совершили террористический акт в городе Раанана, севернее Тель-Авива. Они на угнанных автомобилях наезжали на людей, в результате чего 18 израильтян получили ранения разной степени тяжести, а один человек погиб.

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Об этом сообщило издание The Times of Israel, ссылаясь на информацию полиции. Отмечается, что оба подозреваемых задержаны, их допрашивают.

По словам командира полиции Центрального округа Ави Биттона, теракты в Раанане совершили двое палестинцев из города Хеврон на оккупированном Западном берегу реки Иордан. Они родственники, въехавшие в Израиль нелегально, в последнее время работали в промышленной зоне города.

Для совершения теракта подозреваемые использовали три разных автомобиля, которые угнали.

"Они выехали вместе и параллельно двигались в два разных места, угнали две машины и устроили серию таранов", – рассказал журналистам начальник полиции Ави Битон.

По его словам, террористы совершили нападения в трех разных местах в городе.

В полиции также сообщили, что один из нападавших, угоняя машину, ударил ножом водителя, после чего на его автомобиле наехал на троих человек.

Затем он застрял и бросил машину, после чего угнал второй автомобиль и продолжил движение по улице Ахуза и врезался по меньшей мере в еще одну группу прохожих.

Его задержали очень быстро, другого злоумышленника – через несколько минут.

"Это был очень серьезный террористический акт", – сказал Биттон.

Правоохранители не исключают других подозреваемых и продолжают обыск близлежащей территории.

По данным службы скорой помощи Magen David Adom, в результате теракта были ранены 18 человек, также есть один погибший.

Среди пострадавших женщина 70 лет, которая с ножевыми ранениями находится в критическом состоянии. В тяжелом состоянии находятся 34-летний мужчина и 16-летний парень.

Еще восемь человек получили травмы средней тяжести, в том числе 66-летний мужчина с проникающими ножевыми ранениями. Остальные получили легкие ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, израильская разведка Моссад раскрыла террористическую сеть ХАМАС. Группировки террористов собирались атаковать еврейские и израильские объекты в Европе. В частности, они должны были атаковать посольство Израиля в Швеции, закупить БПЛА и использовать преступные организации в Европе для поддержки атак.

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