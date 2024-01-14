Моссад раскрыл террористическую сеть ХАМАС: планировала атаки на еврейские цели в Европе

Израильская разведка Моссад обнародовала подробности попыток группировки террористов ХАМАС атаковать еврейские и израильские объекты в Европе. Несколько лидеров ХАМАС, отвечавших за эти атаки, уже убиты в Ливане.

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Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля. Заявлено, что ХАМАС управляет сетью боевиков не только на Востоке, но и в Африке и Европе.

Европейскими сторонниками ХАМАС командуют лидеры в Ливане. Большинство таких командиров, в том числе Салех аль-Арури и Халил Харраз, были убиты в последние недели в результате военных действий Израиля в Секторе Газа и за его пределами.

По сообщению Моссада, ячейки ХАМАС в Дании, Германии и Голландии уже разоблачены, террористы были арестованы в декабре по подозрению в сговоре с целью нападения на еврейские объекты в Европе. Как отметили у премьера Израиля, "Моссад в сотрудничестве с иностранными партнерами смог выявить всеобъемлющую и глубокую картину усилий ХАМАС по совершению терактов в Европе, Африке и на территории Израиля".

Моссад также показал схему командования террористами, начиная с командиров ХАМАС в Ливане и заканчивая оперативниками. Последние должны были атаковать посольство Израиля в Швеции, закупить БПЛА и использовать преступные организации в Европе для поддержки атак. На схеме указаны уже убитые Арури (считается главным организатором терроризма на Западном Берегу), и Харраз (заместитель командующего военным крылом ХАМАС).

Как сообщал OBOZREVATEL, действующие на юге анклава военнослужащие Армии обороны Израиля нашли тоннель, который использовали террористы ХАМАС. Они содержали в нем заложников.

Также стало известно, что службы безопасности Израиля и Египта не предоставили разрешение на эвакуацию 29 граждан Украины из сектора Газа. Наше государство получило отказ из-за "определенных вопросов безопасности".

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