В Израиле назвали условие отмены наземной операции в секторе Газы

Израиль на 17-й день войны с террористическими группировками выразил готовность отменить наземную военную операцию в секторе Газы. Для этого боевикам ХАМАС поставили условие – освободить всех заложников и сдаться.

Если же террористы не сделают этого "безоговорочно", израильские сухопутные войска, "вероятно", вторгнутся в Газу. Об этом заявил спикер Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус.

Подполковник не ответил на вопросы журналистов о причинах отложения наземной операции, указав, что ЦАХАЛ все равно "полностью ликвидирует террористов".

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"Если бы ХАМАС вышел из своих тайников, где скрывается за израильскими гражданскими лицами, вернул наших заложников – всех 212 – и сдался безоговорочно, тогда бы война закончилась. Если они этого не сделают, нам, вероятно, придется пойти и сделать это", – пояснил Конрикус.

Он высказался также о людях, находящихся в секторе Газы, где наблюдается ужасная гуманитарная ситуация. По его словам, они "должны стать на чью-либо сторону" в зависимости от "собственной морали".

"Если хотите быть на стороне террористов или на стороне Израиля, это ваш выбор", – добавил пресс-секретарь ЦАХАЛ.

Отметим, что до этого министр обороны Израиля Йоав Галант говорил, что анонсированная еще почти в начале нападения ХАМАС на Тель-Авив наземная операция в секторе Газы может занять один-три месяца. Ее основной целью ЦАХАЛ называет уничтожение террористической группировки и тех организаций, которые ее поддерживают.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне и ночью 23 октября израильская армия нанесла новые удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газы. Также ЦАХАЛ продолжил уничтожать позиции боевиков "Хезболла" в приграничных районах Ливана.

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