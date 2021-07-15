В Израиле археологи нашли редкие монеты времен восстания иудеев, которым 2 тыс. лет. Фото

В Иудейской пустыне были найдены две монеты возрастом около 2000 лет. Обе отмечены символикой восстания евреев против римлян.

Как сообщило издание timesofisrael.com, артефакты были найдены в районе Биньямин на Западном берегу реки Иордан, расстояние между местами их нахождения – около мили (1,6 км. – Ред.). Археологические раскопки были проведены университетом Бар-Илан и Региональным советом Биньямина (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Монета с надписью "Свобода Сиона" была найдена на археологическом участке Хирбат-Джибит, к югу от города Дума на Западном берегу. Другая – с изображением пальмовой ветви, в пещере на скалах Вади Рашаш, она отчеканена во времена восстания Бар-Кохбы. Оба района были местами поселения еврейских беженцев, которые боролись против римского владычества.

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Профессор Двир Равв, который возглавил исследование, поделился с The Times of Israel: "Монета Бар-Кохба из Вади Рашаш указывает на присутствие еврейского населения в регионе до 134/5 г. н.э., в отличие от предыдущего утверждения, что еврейское поселение в высокогорье к северу от Иерусалима было разрушено во время Великого восстания и впоследствии не заселено".

Также, он дополнил: "Эта монета также является первым доказательством того, что регион Акрабатта, самый северный из районов Иудеи в римский период, находился под контролем администрации Бар-Кохбы".

Монета с надписью "Свобода сиона" была выпущена в период 67-68 года нашей эры, во время Великого восстания и первой еврейской войны против римлян. На другой стороне этого артефакта изображен виноградный лист.

Другой артефакт был отчеканен в период 134-135 года нашей эры, и на нем изображена пальмовая ветвь, окруженная венком, а на другой стороне надпись "LeHerut Yerushalayim", что означает "За свободу Иерусалима".

Археологи также обнаружили черепки глиняной посуды и другие признаки, того что место раскопок какое-то время было поселением евреев.

"Однако, исходя из количества глиняной посуды, мы можем предположить, что здесь нашли приют десятки людей", – сказал Равив.

Как ранее сообщил OBOZREVATEL, археологи в Швеции обнаружили 7 гробниц викингов, среди останков были младенцы-близнецы. Могилы были найдены в городе Сигтуна и имеют следы дохристианских захоронений.