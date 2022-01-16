В Италии семья подала в суд на соседей из-за шумного слива унитаза: нарушает права человека

В итальянском городке Ла-Специя супруги подали в суд на соседей, у которых слишком шумный сливной бачок унитаза. Они пожаловались, что этот звук нарушает их как вечерний, так и ранний утренний отдых, что "ухудшает нормальное качество жизни".

Как пишет La Repubblika, супруги попросили устранить проблему и присудить компенсацию, но судья первой инстанции отклонил их иск. Они не сдались и подали апелляцию.

Отмечается, что суд назначил экспертизу, установившую, что "второй санузел был встроен в стену, смежную со спальней соседней квартиры, где расположено изголовье кровати", и указала не только на троекратное превышение нормальной допустимости, но и на "нечестное" использование "общего блага", поскольку бачок встроенного унитаза был установлен в перегородке толщиной 22 см, тогда как его можно было бы разместить в их ванной комнате.

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Суд апелляционной инстанции подтвердил, что шумный слив унитаза соседей является "нарушением права на свободное и полное осуществление своих повседневных жизненных привычек – конституционно гарантированного права, защищенного статьей 8 Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ)". Владельцы обязали пересмотреть расположение смыва и выплачивать соседям компенсацию в размере 500 евро в год, начиная с 2003 года – "ужасной годовщины" появления нового туалета.

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