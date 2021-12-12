В Хмельницкой области суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы за вырубку трех деревьев

В Хмельницкой области мужчину приговорили к трем годам тюрьмы за то, что он нанес ущерб Национальному природному парку "Малое Полесье". Гражданин срубил три дерева из природно-заповедного фонда.

Соответствующее решение о лишении свободы 7 декабря принял Славутский горрайонный суд. Отмечается, что своими действиями мужчина нанес ущерб ГП "Славутское лесное хозяйство" на 368 гривен.

Известно, что подсудимый при рассмотрении дела подписал соглашение о признании виновности и согласился с приговором – три года лишения свободы.

В отношении єтого гражданина уже не впервые применили такую меру наказания. Его неоднократно привлекали к ответственности, начиная с 1999 года.

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В 2013 году мужчину лишили свободы на четыре года за то, что он совершил целый ряд преступлений. Среди них была кража консервации из подвала дома, электропилы и велосипеда "Салют".

В последний раз он был арестован в 2017 году за кражу духов и шлифовальной машинки. Суд назначил ему наказание в виде заключения под стражу сроком на полгода.

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