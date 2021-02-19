В Италии разбушевался вулкан Этна: появились новые кадры огненного ада

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
8,4 т.
Вулкан Етна проснулся

Активность вулкана Этна на восточном побережье Сицилии (Италия), который начал извергаться 16 февраля, продолжает усиливаться с каждым днем. Накануне из юго-восточного кратера вырвалось большое облако дыма и пепла, а по склонам заструилась лава.

Фото и видео огненного ада, который происходит с самым большим вулканом в Европе, распространяются по соцсетям (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в ближайшем муниципалитете Катания дома и машины оказались засыпаны пеплом.

Извержение вулкана Этна 18 февраля

Напомним, что Этна является самым высоким в Европе (3329 м) и одним из самых активных вулканов в мире.

По словам местных чиновников, нынешнее его извержение не представляет опасности для соседних сел и жителей.

Извержение вулкана Этна 18 февраля 2021 года

Впрочем аэропорт в Катании, который расположен в 60 км от вулкана, из-за активных вулканических выбросов временно прекратил работу.

Последствия извержения Этна
Извержение вулкана Этна
Извержение Этна
Извержение Этна 18 февраля
Извержение Этна 18 февраля 2021 года

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