В Италии подожгли виллу топ-пропагандиста Кремля Соловьева

Виллу на озере Комо, принадлежащего кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, подожгли неизвестные. Нападение произошло на рассвете 6 апреля.

Об этом сообщают итальянские СМИ. Также нападению подверглась вторая вилла пропагандиста.

Группа неизвестных на рассвете 6 апреля попыталась сжечь виллу скандально известного кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева в Менаджо. Кто-то из соседей пропагандиста вызвал пожарников и возгорание удалось быстро ликвидировать.

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Возле виллы были найдены шины, которые, по мнению местной полиции, использовались для поджога неизвестными.

Нападению подвергся и второй объект недвижимости, принадлежащий Соловьеву - вилла в Пьянелло-дель-Ларио. Стены этого дома были испачканы.

Дело расследуют карабинеры провинции Комо. Они уже получили видео с камер наблюдения.

По мнению правоохранителей, обе атаки на недвижимость Соловьева связаны между собой. Пока нет оснований утверждать, что их целью могло быть проникновение в дом, так что следствие не исключает, что нападение было связанно именно с ролью, которую сыграл Соловьев в развязывании и поддержке войны в Украине.

В то же время, карабинеры готовы выслушать самого Соловьева, их интересует, не получал ли пропагандист каких-либо угроз в последнее время.

Журналисты отметили, что Соловьев "входит в ближний круг президента РФ Владимира Путина". Они также напомнили, что он стал одним из первых российских пропагандистов, попавших под экономические санкции, связанные с вторжением России в Украину.

В рамках санкционных ограничений итальянские власти конфисковали недвижимость пропагандиста в Италии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пропагандист Соловьев назвал ядерную войну "оптимистичным" вариантом для России. Он также проговорился о гибели России, впоследствии удалив ролик эфира.