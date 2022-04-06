В Италии подожгли виллу топ-пропагандиста Кремля Соловьева

Лилия Рагуцкая
Мир
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В Италии подожгли виллу топ-пропагандиста Кремля Соловьева

Виллу на озере Комо, принадлежащего кремлевскому пропагандисту Владимиру Соловьеву, подожгли неизвестные. Нападение произошло на рассвете 6 апреля.

Об этом сообщают итальянские СМИ. Также нападению подверглась вторая вилла пропагандиста.

Группа неизвестных на рассвете 6 апреля попыталась сжечь виллу скандально известного кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева в Менаджо. Кто-то из соседей пропагандиста вызвал пожарников и возгорание удалось быстро ликвидировать.

Вилла Соловьева
Видео дня

Возле виллы были найдены шины, которые, по мнению местной полиции, использовались для поджога неизвестными.

Виллу удалось потушить до того, как огонь причинил серьезный ущерб
Возле нее найдены покрышки

Нападению подвергся и второй объект недвижимости, принадлежащий Соловьеву - вилла в Пьянелло-дель-Ларио. Стены этого дома были испачканы.

Дело расследуют карабинеры провинции Комо. Они уже получили видео с камер наблюдения.

По мнению правоохранителей, обе атаки на недвижимость Соловьева связаны между собой. Пока нет оснований утверждать, что их целью могло быть проникновение в дом, так что следствие не исключает, что нападение было связанно именно с ролью, которую сыграл Соловьев в развязывании и поддержке войны в Украине.

В то же время, карабинеры готовы выслушать самого Соловьева, их интересует, не получал ли пропагандист каких-либо угроз в последнее время.

Журналисты отметили, что Соловьев "входит в ближний круг президента РФ Владимира Путина". Они также напомнили, что он стал одним из первых российских пропагандистов, попавших под экономические санкции, связанные с вторжением России в Украину.

В рамках санкционных ограничений итальянские власти конфисковали недвижимость пропагандиста в Италии.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что пропагандист Соловьев назвал ядерную войну "оптимистичным" вариантом для России. Он также проговорился о гибели России, впоследствии удалив ролик эфира.

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