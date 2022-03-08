Соловьев в эфире проговорился о гибели России: удаленное видео слили в сеть

Известный пропагандист Кремля Владимир Соловьев в прямом эфире федерального телеканала вынужден был признать, что поражение в войне с Украиной неминуемо повлечет за собой крах России. Поскольку благодаря усилиям ВСУ все к тому и идет, он даже забыл обозначить войну "спецоперацией", что строго регламентируется новому российскому порядку.

Видеозапись казусного эфира "слила" в сеть украинская журналистка Алеся Бацман. С контента официальных каналов России скандальный диалог Соловьева с неким "экспертом" был удален (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Телеведущая обратила внимание, как печально рассуждает над будущем родной страны Соловьев, который остается персоной "нон грата" не только для всего цивилизованного мира, но и нерукопожатным для любого уважающего себя человека.

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"Вова, не останавливайся, кричи "Путин - ху..ло!" прямо сейчас. Рви рубаху и показывай татуировку в виде трезубца. А то побьют, Вова", – с иронией подписала эпизод Бацман.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

международный видеохостинг YouTube заблокировал площадку вещания пропагандиста Соловьева;

также пользователи из Украины не могут просматривать эфиры и одиозного блогера Анатолия Шария, который до сих пор не может публично определиться со своим отношением к Владимиру Путину.

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