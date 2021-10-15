В Италии неизвестный украл из бара круассаны и оставил трогательную записку. Фото

В Италии в городе Пистоя (Тоскана) неизвестный украл из одного из баров круассаны. Уже на следующий день он заплатил за них 10 евро, поблагодарил владельца и извинился за свой поступок.

Записку с купюрой хозяин заведения нашел за дверью своего бара. Соответствующую фотографию опубликовали на странице итальянской газеты La Repubblica в Instagram.

"Здравствуйте, извините, на днях я был голоден, и у меня не было денег. Спасибо", – написал незнакомец.

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Сообщается, что вместе с круассанами в тот день из бара пропали еще и пирожные.

Владелец заведения был приятно удивлен такими действиями вора и решил найти неизвестного чтобы предложить ему работу. Такой же идеей загорелся и один из местных кондитеров, который узнал об истории в сети.

"Человеку с таким достоинством было бы правильно дать еще один шанс", – сказал хозяин бара.

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