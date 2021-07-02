В Италии нашли бассейн возрастом более 3 тыс. лет, который использовали для проведения ритуалов. Фото

Группа археологов Корнельского университета обнаружила на севере Италии удивительное деревянное сооружение, названное Noceto Vasca Votiva, которое было "бесконечным или пейзажным бассейном" еще 3000 лет назад, в бронзовом веке. Судя по ряду артефактов, найденных на дне, его использовали для сверхъестественных ритуалов.

Как сообщает Daily Mail, памятка сделана из дуба и состоит из двух наложенных друг на друга резервуаров. Деревянные столбы, балки и доски образовывали внешнюю часть бассейна и укрепляли стены глубокой ямы, в которой когда-то находилась вода. Ее размеры – 40 футов (более 12 м) в длину, 23 фута (более 7 м) в ширину и более 10 футов (более 3 м) в глубину.

Также исследователи определили, что нижний резервуар был построен в 1444 году до н. э., а верхний – в 1432 году до н. э.

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На дне ямы был найден ряд предметов, в том числе керамические сосуды и фигурки, которые, по мнению ученых, использовались в качестве подношений во время ритуалов.

Впервые эта памятка была обнаружена еще в 2015 году, однако археологи не смогли определить дату ее построения, это место было очень загадочным. Во время же последних работ профессор искусств и наук Корнелла Стюарт Мэннинг использовал метод дендрохронологии, чтобы определить даты создания бассейнов. Это научный метод датировки годичных колец с точностью до года, когда они образовались.

Таким образом Мэннинг и его команда смогли определить, что бассейны были построены с интервалом в более десяти лет. А для тех, кто совершал ритуалы, это место казалось другим царством.

Также ученые предположили, что с помощью этого бассейна люди создали отражающую поверхность, на которую клали какие-то подношения и в которой видели небо, что символизировало связь земли, неба и воды (дождь). А учитывая тот факт, что близлежащие поселения на этой территории были построены с дамбами и террасами, а регион был продуктивным в сельском хозяйстве с большим использованием водных ресурсов, вода явно была важна для всех аспектов жизни строителей этой памятки.

А вот крах социальной и экономической системы этого района произошел около 1200 г. до н.э., когда территории стали суше и уровень воды уменьшился.

По словам Меннинга, открытие подтверждает, что Noceto Vasca Votiva был построен в решающий момент социальных изменений. Он отметил, что это похоже на закономерность, которая наблюдалась во всем мире во все времена, поскольку практически каждый раз, когда происходили серьезные изменения в социальной организации, возникало строительство того, что можно было бы назвать ненужными памятниками.

Так, например, появились пирамиды, когда в Египте формировались первые государства, или Стоунхендж, который знаменовал серьезные перемены в Южной Англии.

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