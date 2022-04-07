В Италии на воротах виллы Соловьева написали 'убийца', а бассейн окрасили в кровавый цвет. Фото

Еще одна из трех вилл путинского пропагандиста Владимира Соловьева подверглась нападению неизвестных. На стенах роскошного имения одного из главных разжигателей ненависти на российском телевидении появились надписи "Убийца!".

Воду в бассейне возле виллы окрасили в цвет крови. Об этом сообщает издание Вild.

"Каждый день он воспевает беспощадную агрессивную войну Владимира Путина против Украины по российскому телевидению. Почему ведущий Владимир Соловьев такой большой поклонник кремлевского деспота? Среди прочего, вероятно, потому, что благодаря своему другу Путину он владеет тремя шикарными объектами на озере Комо (Италия). Двое из них уже стали жертвами нападений", - пишет издание.

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Накануне стало известно о поджоге одной из вилл Соловьева в Италии, которая после попадания пропагандиста в санкционные списки была арестована итальянскими властями.

Теперь же атаке подверглась вторая вилла Соловьева в Пьянелло-дель-Ларио.

Так, неизвестные красной краской написали на воротах виллы "Владимир Соловьев - убийца".

На стенах имения появились красные брызги, напоминающие кровь, и надписи "Убийца" и "Нет войне".

Также в кровавый цвет неизвестные окрасили воду в бассейне возле виллы.

Журналисты Вild напомнили своим читателям, что Соловьев является одним из основных рупоров путинской пропаганды на российском телевидении и горячо поддерживает войну России в Украине, призывая к массовым убийствам людей.

Они также рассказали, что подоженную накануне еще одну виллу удалось вовремя потушить: там неизвестные подожгли шины, на само строение огонь переброситься не успел.

"Это был очень маленький пожар с небольшим количеством материала. Ущерба практически нет", — цитирует издание слова главы пожарной охраны Комо Дженнаро ди Майо.

Что же касается нового нападения, местные власти практически не сомневаются, что неизвестные сделали то, что сделали, именно из-за роли Соловьева в том, что в Украине сейчас гибнут тысячи мирных жителей.

"По словам мэра муниципалитета Менаджо Микеле Спаджари, это был явно "акт протеста". Соловьев купил виллу пять лет назад, "но еще месяц назад никто из моих сограждан не знал", кто ее владелец, сказал Спаджари информационному агентству AGI", - пишет издание.

Расследования по поводу обоих нападений на арестованные властями виллы топ-пропагандиста, ведет местная полиция.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что не все верят в то, что нападения на виллы Соловьева - дело рук неравнодушных к устроенной Россией в Украине бойне. По мнению журналиста Олега Чеславского, это был "привет" пропагандисту из России. Так, убежден журналист, российские спецслужбы напомнили Соловьеву, что обратной дороги нет.