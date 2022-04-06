Российские спецслужбы напомнили Соловьеву, что обратной дороги нет

Пропагандисту Соловьеву напомнили, что обратной дороги нет, выскочить из петли уже не получится и он будет отвечать за развязывание войны в Украине вместе с другими преступниками – Путиным, Шойгу &CO.

Об этом пишет в своем блоге специалист в области IT, медиа и коммуникаций Олег Чеславский. Он ссылается на информацию собственного источника, который попросил сохранить анонимность, но предоставил соответствующие фото (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам Чеславского, в ночь на 6 апреля неизвестные расписали итальянскую виллу Соловьева на озере Комо надписями "V.Solovyev Killer" и просто "Killer", а воду в бассейне возле дома покрасили в красный цвет.

Видео дня

Однако "авторами" и исполнителями этого перформанса были не украинцы, и даже не сторонники Украины, в которых за последний месяц превратилось почти все человечество.

Как утверждает анонимный источник Чеславского, это сделали российские спецслужбы, которые таким образом предупредили пропагандиста, что спрыгнуть с войны уже не получится.

"Узнав, что окончательно разбитый потерей своей недвижимости Владимир Соловье пытается через посредников найти возможность сохранить свою собственность во владении, сотрудники ГРУ пришли к выводу, что ему стоит напомнить, что выскочить из петли уже не получится. Что на плаху пойдут все и никого не забудут. " – пишет Чеславский.

Как сообщает источник, на этом сотрудники российских спецслужб решили не останавливаться, и попытались, на всякий случай, сжечь обе итальянские виллы Соловьева. Однако местные пожарные вовремя среагировали и потушили огонь.

" Источник, предоставивший всю вышеприведенную информацию, по понятным причинам попросил сохранить анонимность, пообещал прислать еще фотографии подожженных домов, но чуть позже", – отметил Чеславский.