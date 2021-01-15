В Италии на фоне пандемии COVID-19 вспыхнул политический кризис: что произошло

В Италии на фоне борьбы с коронавирусом разразился политический кризис, который произошел после выхода из коалиции одной из партий.

Лидер центристской партии "Живая Италия" Маттео Ренци объявил, что два министра от его политсилы покинули состав правительства, пишет La Repubblica. Это привело к распаду правящей коалиции и действующий премьер Джузеппе Конте теперь утратил большинство в сенате.

Ренци выразил недовольство политикой и методами Конте. Конфликт между бывшим и нынешним премьерами усилился в декабре 2020 года, когда первый раскритиковал план главы правительства по использованию средств, выделенных из фонда ЕС по восстановлению экономики.

Итальянские эксперты предлагают шесть вариантов выхода из кризиса. Самым вероятным из них они называют формальную отставку Конте. При этом президент Серджо Маттарелла сохранит ему мандат для формирования обновленного кабмина на основе того же парламентского большинства.

Второй сценарий предусматривает, что нынешний премьер устроит и ренци, и представителей других политсил – "Движение "5 звезд"" с Демократической партией.

Третий сценарий предполагает, что Конте останется главой правительства, если сможет найти парламентскую группу, которая присоединится к коалиции.

Четвертый – назначение нового правительства, которое будет пользоваться поддержкой широкого круга политических сил, в том числе и тех, кто оппозиционно настроен друг к другу.

Еще два сценария предусматривают проведение досрочных парламентских выборов. В одном из них может быть создан технический кабинет, потому что выборы потребуют реформ избирательного законодательства. Во втором президент распустит парламент и назначит новые выборы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее правительство Италии утвердило список нового зонирования регионов страны, в зависимости от выявленных там случаев коронавируса. Там будут сохраняться уже действующие карантинные ограничения, а в тех, которые попали в "красную" зону, – еще больше ужесточатся.