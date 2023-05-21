В Италии катастрофическое наводнение убило уже 14 человек: тысячам пришлось покинуть дома

В результате катастрофического наводнения, стихийно накрывшего северный регион Италии Эмилия-Романья, потеряли жизнь уже 14 человек. Местные власти в городе Равенна приняли решение о немедленной эвакуации жителей двух небольших населенных пунктов.

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Об этом сообщает BBC. Власти также призвали жителей избегать поездок, поскольку уровень опасности остается максимальным – красный.

Приблизительно половина из 15 тысяч эвакуированных жителей региона вынуждены были провести прошлую ночь в гостиницах и временно оборудованных ночлегах в спортивных залах.

Мэр Массимо Изола рассказал, что ситуация в окрестных поселках, расположенных на холмах, катастрофическая. В этих районах существует серьезная угроза оползней, и спасателям очень сложно добраться до этих мест.

"Там, где вода немного спала, люди начинают наводить порядок в домах, хотя многие жители до сих пор не могут выйти на улицу из-за высокого уровня воды", – говорится в сообщении.

В течение 36 часов на севере Италии выпало количество осадков, превышающих полугодовую норму. Ущерб, вызванный этими ливнями, оценивается в миллиарды евро.

Также сообщалось, что в Италии из-за наводнения отменили Гран-при Эмилии-Романьи Формула-1. Таким образом власти пытались снизить давление на экстренные службы и предотвратить приезд любителей автогонок в затопленный регион.

Ранее в сети показали архивные фото, как наводнение 1979 превратило часть Подола в Венецию. Так, из-за подъема уровня воды в Днепре на Подоле улицы вблизи станции метро "Тараса Шевченко" превратились в каналы, среди которых, как в Венеции, стоят дома.