Италию накрыло разрушительное наводнение: есть погибшие, тысячи людей были эвакуированы. Фото и видео

В среду, 17 мая, итальянский регион Эмилия-Романья на севере страны накрыл проливной дождь, вызвав разрушительное наводнение и многочисленные оползни. Погибли по меньшей мере девять человек, а тысячи были эвакуированы из своих домов.

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Об этом сообщило издание Reuters, ссылаясь на информацию официальных лиц.

Так, министр гражданской защиты Италии Нелло Мусумечи заявил, что в некоторых районах только за последние 36 часов выпала половина среднегодового количества осадков, из-за чего реки вышли из берегов, вода разлилась каскадами по городам и затопила тысячи акров сельскохозяйственных угодий.

Гран-при Эмилии-Романьи Формула-1, которая должна былапройти в эти выходные в Имоле, отменили. Таким образом власти пытались снизить давление на экстренные службы и предотвратить приезд любителей автогонок в затопленный регион.

"Мы столкнулись с катастрофическими событиями, которых, очевидно, не было раньше. Чрезвычайное количество дождя выпало на землю, которая уже не способна их поглощать", – сказал журналистам Стефано Боначчини, глава региона Эмилия-Романья.

По его словам, тела девяти погибших были найдены в разных местах региона.

Серьезно пострадал город Равенна на побережье Адриатики, известный своими раннехристианскими достопримечательностями. Представитель местного министерства внутренних дел заявил, что около 14 тысяч человек нужно эвакуировать из этого района как можно скорее.

Самая драматичная ситуация в городе Чезени – там вышла из берегов река Савио и город полностью ушел под воду до второго этажа. Люди застряли на крышах, их спасают пожарные и добровольцы гражданской обороны. Некоторые дороги перекрыты оползнями.

Власти сообщили, что наводнения поразили 37 городов и населенных пунктов и было зарегистрировано около 120 оползней. По меньшей мере, один мост у Болонья обрушился, некоторые дороги были разрушены паводковыми водами, а многие железнодорожные перевозки приостановлены.

Ирэн Приоло, вице-президент региона, сообщила журналистам, что, хотя дожди стихают, уровень рек все еще продолжает повышаться. А в четверг, 18 мая синоптики обещают новую порцию дождей.

Министр Мусумечи пообещал, что он попросит кабинет выделить 20 миллионов евро для помощи пострадавшему региону.

Правительственные чиновники заявили, что во время чрезвычайной ситуации в пострадавших от наводнения регионах будет приостановлено взыскание налогов и выплата ипотечных кредитов.