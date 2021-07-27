В Италии град разбил сотни машин и остановил движение, есть раненые. Фото и видео

В понедельник, 26 июля, мощный град в Италии остановил движение на одной из главных автомагистралей страны. В результате были разбиты стекла автомобилей, а несколько человек получили ранения.

Шторм ударил по части дороги А1 протяженностью более 800 метров между Миланом и Неаполем, сообщает News Sky. Град обрушился на сотни машин (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Водители были вынуждены остановиться возле обочины дороги, а часть автомагистрали власти временно закрыли. На кадрах с места шторма видны автомобили с разбитыми лобовыми стеклами. Легкие ранения получили несколько человек из-за осколков треснувшего лобового стекла. О серьезных травмах не сообщалось.

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Кроме того, как сообщает издание EuroFruit, град "нанес значительный ущерб" примерно 500-600 га яблонь, которые выращивают в регионе Валь-ди-Нон.

Как писал OBOZREVATEL ранее, 20 июля север и частично центр Одесской области накрыло грозовым фронтом. Прошел ливень с градом, и даже был замечен небольшой смерч.